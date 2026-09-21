21 sept. 2026 - 13:15 hrs.

El nuevo capítulo de Agua Viva, el futuro del mar muestra el proceso completo de cultivo de la ostra japonesa y el trabajo que realiza Fundación Chinquihue para impulsar la acuicultura y generar nuevas oportunidades para la pesca artesanal en Chile.

Durante el recorrido se conoce el trabajo de selección y acondicionamiento de reproductores, la producción de microalgas y el proceso de desove y fertilización en laboratorio. La ostra japonesa destaca por su rápido crecimiento y porque su reproducción puede controlarse en condiciones de cultivo.

Lo más visto de Agua Viva 1 Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 4: Tomás Vigneaux y el cultivo de la ostra japonesa en Chile

El capítulo también muestra el desarrollo de las larvas durante sus primeros 30 días, hasta convertirse en semillas que luego son trasladadas al mar. Allí continúan creciendo mediante sistemas como linternas y mallas, hasta alcanzar tamaños adecuados para su comercialización.

¡La acuicultura tiene un enorme potencial en Chile!

En Caleta Rollizo, en el estuario de Reloncaví, el programa muestra la experiencia de pescadores artesanales que incorporaron experimentalmente la ostra japonesa y el ostión del norte. El sindicato local ha comenzado a cosechar y comercializar ostras, demostrando nuevas posibilidades de diversificación para las comunidades costeras.

Más que un proceso productivo, el capítulo presenta la acuicultura como una alternativa para enfrentar la presión sobre los recursos pesqueros, combinando innovación, transferencia tecnológica y cuidado del medio ambiente. La experiencia de Chinquihue y Rollizo refleja el potencial de la acuicultura para abrir nuevas oportunidades económicas ligadas al mar.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Agua Viva