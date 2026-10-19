Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 8: Salmonicultura en Chile y su esfuerzo, innovación y aprendizaje

19 oct. 2026 - 10:50 hrs.

En un nuevo capítulo de Agua Viva, Tomás Vigneaux recorre la historia de la salmonicultura chilena, desde sus primeros pasos a fines del siglo XIX hasta convertirse en una de las principales industrias exportadoras del país. El viaje comienza en la histórica piscicultura Río Blanco, en la cordillera de los Andes, y continúa hacia el sur, donde se forjó gran parte de su desarrollo.

Empresarios, técnicos y comunidades locales combinaron conocimientos, experiencia y esfuerzo para desarrollar una actividad que pasó de las precarias jaulas de madera a modernas instalaciones de cultivo.

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El recorrido también muestra la transformación tecnológica de la salmonicultura, con avances en genética, reproducción, recirculación de agua, automatización e inteligencia artificial. Desde la producción de ovas hasta el procesamiento final, la innovación ha permitido elevar los estándares productivos y abrir nuevas oportunidades en los mercados internacionales.

Más que un relato de crecimiento económico, este capítulo es un homenaje a las personas que construyeron la salmonicultura chilena y a las comunidades que crecieron junto a ella.

Una historia de perseverancia y aprendizaje que invita a reflexionar sobre cómo seguir desarrollando una industria capaz de enfrentar los desafíos del futuro y cuidar el mar que le da vida.

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