Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 10: El cultivo del ostión del norte en Tongoy

02 nov. 2026 - 11:40 hrs.

En este capítulo de Agua Viva, el futuro del mar, Tomás Vigneaux visita Tongoy, en la Región de Coquimbo, para conocer el proceso de cultivo del ostión del norte.

En las instalaciones de Ostimar se conoce el trabajo del hatchery, donde se producen semillas de ostión de manera artificial, desde la reproducción hasta su desarrollo larval. Este proceso permite complementar la captación natural, programar la producción y asegurar un abastecimiento más estable. También se explica la importancia de las microalgas como alimento y de las distintas etapas necesarias antes de trasladar los pequeños ostiones al mar.

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En la Bahía de Tongoy, Tomás conoce los sistemas de cultivo y se sumerge para observar el ecosistema submarino donde crecen los ostiones. Se destaca la riqueza natural de esta bahía y la necesidad de proteger sus bancos naturales, controlar los impactos ambientales y mantener prácticas acuícolas responsables. El manejo de las linternas, el desdoble y el monitoreo constante son fundamentales para garantizar el crecimiento y la calidad del producto.

El capítulo también destaca el importante rol de los trabajadores y, especialmente, de las mujeres en esta industria. A través de sus testimonios se refleja el esfuerzo, la experiencia y el compromiso de quienes han construido su vida en torno al mar. Finalmente, en la planta de procesamiento de Coquimbo, se muestra cómo los ostiones son limpiados, seleccionados, calibrados, congelados y empaquetados para su comercialización en Chile y mercados internacionales, especialmente España.

Esta visita demuestra que el cultivo del ostión del norte representa mucho más que una actividad económica: es una fuente de empleo, desarrollo y oportunidades para las comunidades costeras. La unión entre ciencia, innovación, trabajo y protección ambiental resulta fundamental para fortalecer esta industria y proyectar a Chile como una potencia acuícola mundial. Cuidar la Bahía de Tongoy es también proteger el patrimonio natural y el futuro de quienes viven del mar.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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