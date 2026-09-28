Agua Viva - Temporada 2 - Capítulo 5: Tomás Vigneaux se aventura en la salmonicultura de Magallanes

28 sept. 2026 - 15:45 hrs.

En un nuevo capítulo de Agua Viva, el futuro del mar, Tomás Vigneaux viaja hasta la Región de Magallanes para conocer cómo funciona una de las industrias más importantes del sur de Chile: la salmonicultura.

La aventura comienza en Puerto Natales, donde descubre una de las pisciculturas más australes del mundo y conoce el proceso para transformar agua de mar en agua dulce. Tecnología, desalinización y luz ultravioleta son parte de un sistema diseñado para cuidar la calidad del agua y el bienestar de los peces.

El recorrido continúa por los fiordos patagónicos, hasta llegar a centros de cultivo ubicados en condiciones extremas. Allí, Tomás conoce los desafíos de criar salmones en aguas que pueden congelarse y descubre cómo la tecnología permite monitorear su alimentación, oxigenación y crecimiento.

El capítulo también muestra el desarrollo de la robótica submarina, con modernos equipos que permiten inspeccionar y limpiar las redes de cultivo, además de conocer iniciativas vinculadas al monitoreo de la fauna marina y al trabajo con comunidades locales.

Finalmente, el viaje llega a una planta de proceso en Punta Arenas, donde se conoce el último paso antes de que el salmón chileno llegue a distintos mercados del mundo. Una mirada desde dentro a una industria que enfrenta desafíos, incorpora innovación y busca seguir evolucionando en uno de los territorios más extremos del planeta.

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