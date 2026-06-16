"Su actitud cambió": Mujer denuncia que expareja nunca le pagó préstamo de $1 millón

16 jun. 2026 - 15:45 hrs.

En Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María Loreto López compartió una dolorosa experiencia: ser engañada con dinero por su pareja.

Lo conoció en una fiesta después de un tiempo separada, así que le quiso dar una oportunidad al amor. "Él fue súper atento conmigo, tenía detalles muy bonitos, entonces, sentía la confianza, me sentí muy cómoda de entablar una relación con él", confesó.

Pero tras seis meses juntos, él reveló tener problemas familiares. Su madre estaba enferma y necesitaba dinero para pagar su tratamiento médico.

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"Lo vi tan complicado con la situación, el hecho de cómo me comentó lo que estaba pasando... Me conmovió en realidad, y como tenía este plan de pago, de vender el auto y que el dinero se me retribuía en corto tiempo, entonces yo dije 'ya, vamos a tomarlo y voy a hacer convenio contigo'", relató María Loreto.

El dinero que le entregó provenía de su Seguro de Cesantía. Primero fueron $500 mil y, tras nuevas complicaciones de la madre, le entregó otro medio millón.

Los indicios de cambio que detectó María Loreto

López nunca recibió los pagos de regreso y sin trabajo ni dinero, incurrió en deudas para pagar su departamento, el que posteriormente perdió. Para empeorar las cosas, tuvo que incurrir en costosos exámenes por problemas de salud.

"Su actitud cambió drásticamente, no respondía a los mensajes, sino que solamente se comunicaba conmigo por llamada telefónica", declaró. Es más, este hombre empezó a "indicar que la culpa era mía, que yo lo estaba acosando, que lo estaba amenazando, siendo que la supuesta amenaza era decirle 'cuándo me vas a pagar el dinero que me debes'".

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