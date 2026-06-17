"Irresponsables y con letras mayúsculas": Carmen Gloria Arroyo interpeló a los "papitos corazón"

17 jun. 2026 - 17:05 hrs.

Carmen Gloria Arroyo tuvo una dura reflexión sobre los padres que desaparecen irresponsablemente de la vida de sus hijos, incumpliendo obligaciones como, por ejemplo, la pensión de alimentos.

En Fuerte y Claro, la abogada zanjó que se trata de personas "irresponsables y con letras mayúsculas. Por eso es que la ley debe utilizarse cada vez más".

Pero aunque valoró los avances legislativos en la materia, apuntó que hay cosas que la justicia no puede modificar.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Hemos avanzado legislativamente, hemos avanzado con medidas de apremio, sanciones, facultades de los tribunales para buscar el dinero, pero jamás podremos avanzar en un corazón indolente, en un padre que no quiere hacerse cargo de un hijo ni tener contacto con un hijo", dijo Arroyo.

"¿De qué sirve acercar a nuestros hijos, nuestro mayor tesoro, a alguien que es incapaz de amarles? Irresponsables, fuerte y claro, eso es lo que son y todo el rigor de la ley para aquellos papitos corazón que no cumplen con una obligación mínima dar de comer a sus hijos", cerró.

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