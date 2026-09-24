Coliseo entra en su etapa más competitiva: Este sábado dan inicio a los duelos uno contra uno

Este sábado 26, el séptimo capítulo deentrará en su fase más competitiva con la etapa de galas y las nuevas batallas de humor.

Tras semanas de casting, los humoristas clasificados se enfrentarán directamente entre ellos para asegurar un cupo como los semifinalistas en el camino a la parrilla humorística del próximo Festival de Viña del Mar.

El jurado compuesto por Álvaro Salas, Belén Mora y Jorge Alís recibirá al Huaso Filomeno como el cuarto integrante invitado de la mesa, quien además contará con una graciosa rutina de apertura.

Coliseo inicia su etapa competitiva

Durante el capítulo, los comediantes deberán enfrentarse en duelos de humor, donde competirán los chistes cortos de Richi Comedia vs. la rapidez de Luchito Jesús; la simpatía y locura de Luna Albagli vs. el lento pero seguro Leo Fuentes; la comicidad nacida en la calle de Felipe Meza vs. la explosiva dupla Impact Show.

Asimismo, los ácidos comentarios de Chilean Grinch vs. el tarot de Che Lau; la comedia cruda de Javier Doering vs. el humor negro de Suaguer Banguera; y la sorpresa de la noche, un trío que se enfrentará con la picardía de Jacinto de Olmué, la energía de Luis Ferreira y el stand-up expresivo de Yasna Cid.

Coliseo / MEGA

Los comediantes dejarán todo en el escenario y buscarán hacer reír al jurado y al público para avanzar en la competencia que anima María José Quintanilla.

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