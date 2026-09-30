Siguen las risas: Coliseo avanza este sábado al segundo round en las batallas de humor

30 sept. 2026 - 15:30 hrs.

Este sábado 3, el octavo capítulo de Coliseo continúa en su fase más competitiva con la etapa de galas. Las batallas de humor siguen en búsqueda de los semifinalistas en la competencia rumbo a la parrilla humorística del próximo Festival de Viña del Mar.

El jurado compuesto por Álvaro Salas, Belén Mora y Jorge Alís recibirá a Julio César Rodríguez como el cuarto integrante invitado de la mesa, mientras que la rutina de apertura estará a cargo del reconocido trío humorístico, Los Atletas de la Risa.

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Durante el capítulo, los comediantes deberán enfrentarse en duelos de humor, donde competirá el dinamismo de Andro contra el carisma de David Pérez; la comedia bilingüe de Lester Ransom versus las hilarantes historias de Gaby del Río.

Siguen las batallas en Coliseo

Asimismo, se enfrentará la energía y los remates de Karito Rojas; se verá las caras con la comedia musical del Pelao Bordolí; los chistes cortos de Risotto se medirán ante el stand-up de Fernando Pinto; y la vasta experiencia escénica de El Rulo se enfrentará a las jocosas anécdotas de La Pola.

Los comediantes dejarán todo en el escenario y buscarán hacer reír al jurado y al público para avanzar en la competencia que anima María José Quintanilla.

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