¡Kramer será jurado! Este sábado es la tercera ronda de las Batallas de Humor en Coliseo

08 oct. 2026 - 16:26 hrs.

Este sábado 10, después de Meganoticias, “Coliseo” continúa con una nueva jornada de su etapa de galas, donde los comediantes se enfrentan en intensos duelos de humor para avanzar en la competencia.

En este noveno capítulo, el jurado compuesto por Álvaro Salas, Belén Mora y Jorge Alís tendrá un integrante invitado de lujo: Stefan Kramer. El comediante, además, será el encargado de abrir la jornada con una rutina especial.

La noche estará marcada por cinco nuevos enfrentamientos: Titi Sacres vs. El Hombre Pan; Rafa Imitador vs. Barbaridades; Hombre Trompeta vs. Juanchy; Cris el Púrpura vs. Millenium Show; y Franki Absurdo vs. Óscar Thiers.

Cada participante buscará conquistar al jurado y al público con sus distintos estilos de comedia para conseguir un cupo en la siguiente etapa y mantenerse en carrera rumbo a la parrilla humorística del próximo Festival de Viña del Mar.

Con la conducción de María José Quintanilla, “Coliseo” promete una nueva noche de humor, competencia y grandes momentos. La cita es este sábado 10, después de Meganoticias, por Mega y MegaGO.

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