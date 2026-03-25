Cantó "El primer beso": Charola Pizarro sorprende imitando a Dyango en Dale Play Verano

25 mar. 2026 - 19:06 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva entrega de Dale Play Verano, que contó con la participación especial del comediante Charola Pizarro.

Todo ocurrió en la sección "La Médium Musical", donde los participantes debían adivinar el nombre del artista mientras Cote Quintanilla les entregaba una serie de pistas.

Entre los concursantes invitados se encontraba la bailarina Claudia Miranda, quien logró acertar que el nombre del artista era Dyango.

Dale Play Verano / Mega

Charola Pizarro sorprende imitando a Dyango

En ese momento, Charola Pizarro apareció en el escenario para imitar al reconocido artista español, quien alcanzó gran popularidad en la década de 1970.

La canción escogida fue "El primer beso", con la cual Pizarro recibió una gran ovación tras finalizar su interpretación.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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