¡Hay nuevo juego! Tírame la pista llega a revolucionar a los equipos rojo y amarillo en Dale Play

06 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el capítulo de este lunes de Dale Play se estrenó un nuevo juego que emocionó tanto a los participantes como a María José Quintanilla.

Y es que este nuevo juego se llama "Tírame la pista", y según explicó la animadora, se trata de una renovada dinámica en la que un jugador debe confiar en las pistas que le entregan sus compañeros para adivinar al artista que está en la pantalla de atrás, mientras ellos están de espalda.

Sin embargo, no se puede decir una canción del artista, ni la nacionalidad, ni interpretar alguna del cantante. Asimismo, recalcó que cada equipo tendrá 90 segundos para hacer la mayor cantidad de artistas posibles y el que logre más aciertos se lleva 100 mil pesos para su equipo.

Dale Play / MEGA

El nuevo juego de Dale Play

Precisamente, los primeros en pasar adelante con los amarillos, quienes confiaron en Laura Prieto para adivinar a los artistas, logrando cinco aciertos.

Enseguida, el equipo rojo envió a Berta Lasala, actriz que también alcanzó los cinco aciertos, generando un empate entre ambos equipos.

A raíz de esto, se generó un pozo dividido en el que cada equipo se llevó $50 mil pesos.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play