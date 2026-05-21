"Hice muchísimas...": Karaoke Recargado complicó a Scarlette Gálvez en Dale Play Verano

21 may. 2026 - 19:14 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Scarlette Gálvez fue elegida por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la ex chica reality interpretó el éxito "Media Naranja" de la cantante mexicana Fey.

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El resultado

Tras un desempeño discreto, Scarlette se tomó con humor su participación, diciendo: "Hice muchísimas...".

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la ex chica reality logró seis respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $30.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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