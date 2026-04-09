Rayén Araya lo deja todo cantando "Bella Señora" de Emmanuel en Dale Play

09 abr. 2026 - 18:35 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Rayén Araya fue elegida por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la locutora radial interpretó el éxito "Bella Señora" del cantautor mexicano Emmanuel.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Con una gran actitud, Rayén Araya hizo todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la locutora alcanzó nueve respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $45.000 al pozo del soñador.

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