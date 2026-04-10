Soñador de Dale Play deja a todos atónitos con tatuaje de la firma de Gustavo Cerati

10 abr. 2026 - 18:45 hrs.

Este viernes en Dale Play, el soñador Cristián Hoses llegó al estudio con la ilusión de ganar el gran premio y así poder viajar a Argentina para conocer la tumba de Gustavo Cerati.

Antes de comenzar el juego "Quién no canta", Hoses compartió detalles sobre el origen de su fanatismo por el artista trasandino.

"Conocí primero su música cuando cumplí 15 años, pero una amiga me llevó un cassette para hacerme escuchar 'Te hacen falta vitaminas', y ahí yo quedé loco, me encantó", expresó.

Dale Play Verano / Mega

El soñador sorprende por su fanatismo a Gustavo Cerati

Luego, el participante reveló: "Tuve la oportunidad de conocer a Cerati en persona, en el año 95, cuando viví en Buenos Aires".

Finalmente, Hoses sorprendió a todos los presentes al contar que se tatuó en el brazo la firma de Gustavo Cerati, dejando en evidencia la profunda admiración que siente por el artista.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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