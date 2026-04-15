¡Podrá abrir su pastelería! Soñadora hace historia y se convierte en la segunda ganadora de los $3 millones

15 abr. 2026 - 19:55 hrs.

Un momento histórico se vivió este miércoles en Dale Play, teniendo como protagonista a la soñadora Elizabeth González.

La participante llegó al programa con el objetivo de ganar el premio mayor y así poder concretar el sueño de contar con un espacio físico para su pastelería.

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Y ese día que tanto anhelaba finalmente llegó. Tras ganar dos capítulos, González avanzó al juego final "Cuenta Regresiva" y, junto a su capitán Daniel Valenzuela, alcanzaron los 45 aciertos que la convirtieron en la ganadora del premio mayor.

Dale Play Verano / Mega

La emoción de la ganadora de Dale Play

De esta forma, Elizabeth González se transformó en la segunda ganadora del programa. Visiblemente emocionada, señaló: "Me preparé mucho. Lo que pasa es que la música me ha sanado mucho. Entonces, todos dirán pucha la cabra joven que escucha música, sí, pero la música ha sido mi mejor amiga este último tiempo, por eso este programa es importante para mí".

Luego fue el turno de su pareja, quien celebró el triunfo diciendo: "Feliz por ella, no sabes cuánto se preparó, todos los días. Esto va dedicado a nuestros dos hijos, uno está en el cielo y uno está en la casita. Y a toda nuestra familia".

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el premio total obtenido por González fue de $4.540.000, considerando también sus triunfos en capítulos anteriores.

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