Dale Play - Capítulo 59: Una soñadora logra quedarse con el premio millonario

15 abr. 2026 - 20:10 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Elizabeth González, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $850.000. Su gran anhelo era contar con un espacio para su pastelería.

En esta ocasión, fue parte del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a los conductores radiales Evelyn Bravo y Alejandro Chávez.

Por su parte, el equipo rojo estuvo marcado por la llegada de una nueva soñadora: Katherine Sáez, de 35 años, quien buscaba cumplir su sueño de asistir a la convención de Star Wars en Los Ángeles. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la humorista Piare con Pe y la periodista Melina Noto.

Dale Play / Mega

Un capítulo histórico

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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