Dale Play - Capítulo 54: Daniel Valenzuela se disfraza de Power Ranger por su soñador

08 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, Dale Play vivió una nueva jornada marcada por los regresos y los sueños que siguieron en juego. Uno de los protagonistas fue Claudio Véliz, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.465.000 y con la firme intención de cumplir su anhelo: contar con un estudio de baile donde pudiera realizar clases.

Tras los recientes cambios en los equipos, Véliz pasó a formar parte del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo. En esta oportunidad, estuvo acompañado por la bailarina Francesca Cigna, conocida como "Blanquita Nieves", y el actor Julio Jung Duvauchelle.

Por otro lado, la competencia también estuvo marcada por el regreso de Paulo Lorca, quien volvió gracias a la gestión de su antiguo capitán del equipo amarillo, Daniel Valenzuela. En esta nueva etapa, contó con el respaldo de la actriz Constanza Mackenna y la locutora radial Titi García Huidobro.

Dale Play Verano / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Disko Marisko", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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