Daniel Valenzuela cumple su promesa y sorprende disfrazado de Power Ranger en Dale Play

08 abr. 2026 - 18:45 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva entrega de Dale Play, marcada por un especial momento protagonizado por Daniel Valenzuela, quien decidió cumplir una antigua promesa.

Hace algunos capítulos, Cote Quintanilla le propuso al capitán del equipo amarillo el regreso del soñador Paulo Lorca, con una particular condición: debía presentarse disfrazado de Power Ranger.

Fiel a su palabra, Valenzuela no lo dudó y apareció caracterizado como el Ranger Amarillo, en sintonía con la temática de su soñador.

Dale Play / Mega

Cambio de soñadores

En ese contexto, el capitán del equipo amarillo le solicitó a su actual soñador cambiar de equipo para poder competir junto a Paulo Lorca.

Ante esta decisión, el líder del equipo rojo, Pelao Rodrigo, aceptó integrar al concursante para enfrentar juntos este nuevo desafío.

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