¿Es la canción correcta? Extraña respuesta del equipo rojo causó polémica en Dale Play

14 abr. 2026 - 18:45 hrs.

Este martes, en Dale Play, se generó una gran polémica a raíz de una respuesta ambigua en el juego Disko Marisko.

En este desafío, todos los participantes deben adivinar la canción interpretada con mímica por uno de los integrantes de Cirko Marisko.

En esta ocasión, el tema a descubrir era "La Medallita" del grupo nacional Chico Trujillo.

Dale Play Verano / Mega

La polémica

El equipo amarillo, liderado por Daniel Valenzuela, escribió correctamente el nombre de la canción y el artista. Sin embargo, el equipo rojo, encabezado por Pelao Rodrigo, anotó "Medalli" de "Chico Tru", lo que fue inmediatamente cuestionado por sus rivales.

Tras una extensa discusión, Cote Quintanilla determinó que ambos equipos resultaran ganadores, sumando $25.000 a sus respectivos pozos.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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