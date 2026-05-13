¡Huracán Leyton! Don Jaime sorprende en Dale Play con karaoke de "El Rock del Mundial"

13 may. 2026 - 18:48 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Jaime Leyton fue seleccionado por el equipo amarillo para enfrentar el Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el desafío, el meteorólogo interpretó el éxito "El Rock del Mundial" de The Ramblers.

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¿Cómo le fue a Jaime Leyton en el Karaoke Recargado?

Pese a un tibio comienzo, Jaime Leyton logró agarrarle el ritmo a la canción y hacer todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 17 aciertos, es decir, un karaoke casi perfecto, permitiendo que su equipo sumara $85.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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