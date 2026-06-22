Otakin lo deja todo cantando "Fresa Salvaje" de Camilo Sesto en Dale Play

22 jun. 2026 - 19:05 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Otakin fue el representante elegido por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado.

En esta prueba, los participantes deben completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción. Por cada respuesta acertada, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para enfrentar el reto, el influencer se la jugó interpretando "Fresa Salvaje", uno de los éxitos más recordados del cantante español Camilo Sesto.

Dale Play / Mega

El resultado

Con entusiasmo y concentración, Otakin hizo todo lo posible por sumar la mayor cantidad de dinero para su equipo.

Tras finalizar la presentación, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado final: el influencer logró 16 aciertos, permitiendo que el equipo rojo agregara $80.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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