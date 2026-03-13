Interpretó a "Putin": Así fue la sorpresiva aparición de Gonzalo Cáceres en Detrás del Muro

13 mar. 2026 - 23:20 hrs.

Este viernes presenciamos el regreso de Detrás del Muro a Mega, que contó con la participación especial de Gonzalo Cáceres.

En el primer sketch, los integrantes del programa realizaron una parodia del cambio de mando presidencial, donde simularon el ingreso de diversos líderes políticos.

La sorpresiva participación de Gonzalo Cáceres en Detrás del Muro

Entre ellos apareció el presidente de Rusia, "Putin", interpretado por Gonzalo Cáceres, quien le dio un besito en el rostro a su acompañante cuando emergieron en escena.

Detrás del Muro / Mega

Finalmente, las puertas del estudio se cerraron antes de que "Putin" pudiera sumarse junto a los otros presidentes, provocando carcajadas entre el público presente.

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