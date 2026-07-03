"¿Te comerías a tu Ex?": Kike Morandé sorprende con su respuesta en Detrás del Muro

03 jul. 2026 - 23:43 hrs. | Act. 04 jul. 2026 - 00:57 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Vanessa Borghi y Patricio Fuentes encabezaron el divertido sketch "Te comerías a tu Ex?".

Antes de presentar a los participantes, Fuentes sorprendió a Kike Morandé con una inesperada pregunta: "¿Te comerías a tu Ex?".

La respuesta de Kike Morandé

Tras unos segundos de duda, el animador del espacio respondió entre risas: "Bueno, este es un sí".

La respuesta desató la sorpresa y las carcajadas de los presentes. Sin embargo, Patricio Fuentes remató la broma aclarando que en realidad hacía referencia al nombre del segmento.

"Yo no esperaba que fuera tan directo, pero no me dejaste terminar. Yo te quería decir que ¿Te comerías a tu Ex? es el reality que la lleva aquí en Mega, pero queremos preguntarte ¿A cuál de todas?", expresó, provocando aún más risas, mientras Morandé optó por no responder.