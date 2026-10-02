Con Begoña Basauri: Toto Acuña sufrió inesperado ataque de risa durante sketch de Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Begoña Basauri y Toto Acuña, en su personaje de Cedrón, protagonizaron el divertido sketch "Reunión de Apoderados".

Durante este momento, Basauri interpretó a una profesora de actuación que les impartió clases a diversos apoderados.

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Entre ellos se encontraba Cedrón, a quien la docente le entregó distintas instrucciones para expresar emociones a través de sus gestos y expresiones faciales.

El ataque de risa de Toto Acuña

Luego de mantener una expresión neutra frente a cada emoción que se le pedía representar, Toto Acuña no logró contener la risa cuando le solicitaron que expresara miedo.

Detrás del Muro / Mega
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La situación provocó carcajadas entre todos los presentes, especialmente en el propio Acuña, quien sufrió un ataque de risa y terminó saliéndose completamente de su personaje.

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