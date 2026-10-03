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"Por un minuto es gratis": Chofi recibió la insólita oferta de la cabaña El Mago en Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) tuvo la idea de reservar una cabaña para pasar una romántica noche junto a Tapia (Patricio Fuentes).

Para cumplir con su objetivo, la trabajadora de La Nueva Moneda se comunicó con un centro de cabañas, donde le ofrecieron algunas particulares promociones inspiradas en noticias de actualidad.

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"Tengo la cabaña El Chino, esa que viene con tallarines y copete por el fin de semana. También tengo la cabaña El Mago, esa viene con promo, por un minuto es gratis la estadía", expresó la recepcionista, provocando las carcajadas del público.

Detrás del Muro / Mega

Tapia rechaza a Chofi

Luego de concretar la reserva, Chofi le comunicó la noticia a Tapia, esperando poder concretar su romántica escapada. Sin embargo, recibió una inesperada respuesta por parte de su compañero.

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"Me gustaría ir con usted, pero no voy a poder porque me comprometí a ver una película con mi mamá", explicó Tapia, provocando la molestia de Chofi.

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