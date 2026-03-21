¡Éxito total! Detrás del Muro nuevamente triplicó a su competencia por segunda semana consecutiva

21 mar. 2026 - 00:57 hrs.

Esta noche, Detrás del Muro puso a reír a los chilenos en su segundo capítulo y ratificó el sólido desempeño en rating que exhibió la semana pasada.

El programa de humor conducido por Kike Morandé alcanzó un promedio de 971.975 personas por minuto de rating online entre las 22:20 y las 00:28, con un peak de 1.188.222 personas conectadas de manera simultánea.

Con estas cifras, el espacio no solo se instaló en el primer lugar de audiencia en su franja, sino que además mantuvo una amplia distancia frente a sus competidores, superándolos con creces. En el mismo horario, TVN promedió 193.212 personas por minuto, CHV alcanzó 300.241 y Canal 13 registró 317.182 personas por minuto.

Detrás del Muro

José Antonio Neme fue el gran invitado

Detrás del Muro en esta oportunidad contó con la participación especial de José Antonio Neme, y tuvo los sketches de la oficina presidencial en La Moneda, lo mejor de la TV chilena en el Zapping, además de un divertido Cesfam, una alocada reunión de apoderados y el personaje el Huaso Toto.

Uno de los momentos destacados de la noche fue cuando Miguelito desató las carcajadas al imitar la participación de Neme en la presentación de Gloria Estefan en el Festival de Viña del Mar y el debut de Rossy Rossy con su increíble imitación a Daniela Aránguiz.

Además, el programa contó con una transmisión digital liderada por Pancho Retamal que obtuvo más de 90.000 mil visitas durante su emisión en vivo.

Detrás del Muro, todos los viernes en vivo después de Meganoticias Prime.

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