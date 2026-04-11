¡Duplicó a la competencia! Detrás del Muro volvió a liderar con capítulo de humor y contingencia

11 abr. 2026 - 01:07 hrs.

Esta noche, Detrás del Muro nuevamente lideró su franja con un capítulo marcado por el humor y la contingencia.

El espacio conducido por Kike Morandé obtuvo 779.759 personas por minuto entre las 22:25 y las 00:45 horas, con un alto peak de 925.525 personas conectadas. En el mismo horario, TVN promedió 202.394 personas por minuto, CHV marcó 315.700 y Canal 13 llegó a 186.631 personas por minuto.

Detrás del Muro vuelve a liderar

Detrás del Muro presentó una nueva edición de la casa presidencial, donde Chofi recibió los consejos de Mara Sedini para su imposible relación con Tapia. Además, La Moneda tuvo la visita de Javier Milei y del expresidente Gabriel Boric, dejando distintos momentos durante la emisión.

Detrás del Muro

El capítulo también contó con la participación especial del comediante Rodrigo Villegas, quien protagonizó una cita a ciegas con Paty Cofré. A esto se sumó una nueva entrega de “Alerta Aeropuerto”, junto a otros sketches del programa.

Además, el programa contó con la transmisión digital liderada por Paulina Flores y Pancho Retamal, que obtuvo más de 60.441 visitas durante su emisión.

Detrás del Muro todos los viernes después de Meganoticias Prime.

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