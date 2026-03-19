Querida participante renunciará para siempre a El Internado en el capítulo 97

19 mar. 2026 - 00:57 hrs.

En el avance del capítulo 97 se vivirá uno de los momentos más tristes de El Internado y estamos hablando de la renuncia de Laura Bozzo al encierro.

Precisamente, la dinámica de las ollas seguirá y, cuando es el turno de Laura Bozzo, se muestra su casting, lo que desatará la risa de todos, pero estas se callarán cuando en la pantalla aparezca un "adiós, Laura".

De inmediato, la presentadora peruana asegurará que debe abandonar El Internado por compromiso que tiene afuera del encierro, lo que devastará a Tom Brusse.

El Internado / MEGA

Akemi volverá a llorar

Por otra parte, tras la dinámica de las ollas, Akemi volverá a llorar por Luis Mateucci, quien admitió en la dinámica que prefería a Michelle Peint.

Esto se lo comentará Otakin a Furia, quien se sentirá indignada con lo que está pasando.