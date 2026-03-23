Presentado por: Betano Falabella

Una inesperada eliminación remecerá la casona de El Internado

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 99 de El Internado se vivirá una intensa e impactante prueba de eliminación donde estarán amenazados Akemi Nakamura, Efrén Reyero, Fabio Agostini y Agustina Pontoriero

Esta será la décima prueba de eliminación y constará en una preparación dulce que traerá ciertos problemas a algunos participantes, y es que no todos se ajustarán a los desafíos y requerimientos que tiene esta elaboración. 

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Precisamente, Efrén Reyero y Fabio Agostini serán los que más tendrán contratiempos durante la preparación, lo que involucrará directamente a los jueces, quienes intervendrán. 

Efrén Reyero
El Internado / MEGA

Una eliminación remecerá a El Internado

Ya en la evaluación, Fabio Agostini será el primero en pasar, mientras que el emplatado de Akemi Nakamura podría traer ciertos problemas. 

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El relleno de Efrén Reyero lo dejará en riesgo, al mismo tiempo que Agustina Pontoriero estará segura de que debe preparar sus valijas. 

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