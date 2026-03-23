Una inesperada eliminación remecerá la casona de El Internado

23 mar. 2026 - 00:15 hrs.

En el avance del capítulo 99 de El Internado se vivirá una intensa e impactante prueba de eliminación donde estarán amenazados Akemi Nakamura, Efrén Reyero, Fabio Agostini y Agustina Pontoriero.

Esta será la décima prueba de eliminación y constará en una preparación dulce que traerá ciertos problemas a algunos participantes, y es que no todos se ajustarán a los desafíos y requerimientos que tiene esta elaboración.

Precisamente, Efrén Reyero y Fabio Agostini serán los que más tendrán contratiempos durante la preparación, lo que involucrará directamente a los jueces, quienes intervendrán.

El Internado / MEGA

Una eliminación remecerá a El Internado

Ya en la evaluación, Fabio Agostini será el primero en pasar, mientras que el emplatado de Akemi Nakamura podría traer ciertos problemas.

El relleno de Efrén Reyero lo dejará en riesgo, al mismo tiempo que Agustina Pontoriero estará segura de que debe preparar sus valijas.