Luis Mateucci y Michelle Peint tendrán una noche de pasión en el capítulo 102 de El Internado

26 mar. 2026 - 00:42 hrs.

En el avance del capítulo 102 de El Internado se vivirá un íntimo y candente momento entre Luis Mateucci y Michelle Peint, quienes concretarán su evidente química.

Precisamente, los participantes tendrán una actividad en secreto donde tendrán que pasar a un cuarto y elegir con qué otro miembro del reality tendrían una noche apasionada en secreto.

Fue así como Tom Brusse realizó una particular elección que lo dejará en jaque con Camila Nash, quien lo encarará una vez más.

El Internado / MEGA

La noche de pasión

Asimismo, en el avance se verá cómo Luis Mateucci y Michelle Peint concretarán todos sus coqueteos y pasarán la noche juntos.

Cabe descatar que la venezolana desde un momento fue de total atracción para el argentino, quien incluso dejó de lado a Akemi Nakamura.