El Internado Más Picante - Capítulo 95: Tom Brusse se convirtió en el nuevo amenazado

17 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se revisaron los momentos más comentados que dejó el reality.

En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz repasaron lo ocurrido en el último episodio, abordando los principales conflictos y decisiones que marcaron la convivencia dentro de la casona.

El Internado Más Picante - Capítulo 95

En la anterior entrega del reality, se vivió una intensa Asamblea del Fuego que terminó con Tom Brusse como amenazado.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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