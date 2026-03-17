Presentado por: Betano Falabella

El Internado Más Picante - Capítulo 95: Tom Brusse se convirtió en el nuevo amenazado

  • Por Mega

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se revisaron los momentos más comentados que dejó el reality.

En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz repasaron lo ocurrido en el último episodio, abordando los principales conflictos y decisiones que marcaron la convivencia dentro de la casona.

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El Internado Más Picante - Capítulo 95

En la anterior entrega del reality, se vivió una intensa Asamblea del Fuego que terminó con Tom Brusse como amenazado.

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