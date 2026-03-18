El Internado Más Picante - Capítulo 96: Kari Belén y Blu Dumay quedaron en la Puerta del Horno

18 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se revisaron los momentos que marcaron el último episodio del reality.

En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron las principales polémicas, estrategias y conflictos que se vivieron al interior de la casona.

El Internado Más Picante - Capítulo 96

En la anterior entrega del encierro, Camila Nash aprovechó su condición de capitana del equipo verde para dejar a Kari Belén y Blu Dumay en la cuerda floja tras ganar una competencia de fuerza, precisión y paciencia.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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