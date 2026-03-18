El Internado Más Picante - Capítulo 96: Kari Belén y Blu Dumay quedaron en la Puerta del Horno
Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se revisaron los momentos que marcaron el último episodio del reality.
En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron las principales polémicas, estrategias y conflictos que se vivieron al interior de la casona.
El Internado Más Picante - Capítulo 96
En la anterior entrega del encierro, Camila Nash aprovechó su condición de capitana del equipo verde para dejar a Kari Belén y Blu Dumay en la cuerda floja tras ganar una competencia de fuerza, precisión y paciencia.Ir a la siguiente nota
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