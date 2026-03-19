Michelle Peint relató una dramática historia: Mira EN VIVO el capítulo 97 de El Internado Más Picante

19 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se revisan los momentos más comentados que dejó el reality.

En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz repasan los principales conflictos, decisiones y situaciones que marcaron el último episodio dentro de la casona.

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En la anterior entrega del encierro, Michelle Peint relató cómo fue la muerte de su prima hermana cuando ella tenía 15 años, un episodio que jamás olvidará.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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