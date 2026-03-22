Laura Bozzo renunció al encierro: Mira EN VIVO el capítulo 98 de El Internado Más Picante

22 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se revisan los momentos más relevantes que dejó el último episodio del reality.

En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz desmenuzan lo ocurrido al interior de la casona, analizando conflictos, estrategias y decisiones que marcaron la convivencia.

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En la anterior entrega del encierro, Laura Bozzo tomó la importante decisión de renunciar al reality por compromisos personales.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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