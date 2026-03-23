Furia estalló de rabia con Mateucci y Fabio Agostini: Mira EN VIVO el capítulo 99 de El Internado Más Picante

23 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se repasan los momentos que marcaron el desarrollo del reality.

En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizan lo más relevante ocurrido en la casona, poniendo foco en los conflictos, estrategias y decisiones que definieron el último episodio.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

En la anterior entrega del reality, Furia se enteró que Luis Mateucci y Fabio Agostini estaban hablando a sus espaldas y estalló de rabia.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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