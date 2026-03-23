Furia estalló de rabia con Mateucci y Fabio Agostini: Mira EN VIVO el capítulo 99 de El Internado Más Picante
Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se repasan los momentos que marcaron el desarrollo del reality.
En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizan lo más relevante ocurrido en la casona, poniendo foco en los conflictos, estrategias y decisiones que definieron el último episodio.
Sigue EN VIVO El Internado Más Picante
En la anterior entrega del reality, Furia se enteró que Luis Mateucci y Fabio Agostini estaban hablando a sus espaldas y estalló de rabia.Ir a la siguiente nota
¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de