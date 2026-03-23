"¿Va a seguir la pelea entre Tom y Camila?": El Internado React analiza el adelanto de los próximos capítulos

23 mar. 2026 - 23:48 hrs. | Act. 24 mar. 2026 - 00:12 hrs.

Este lunes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron el adelanto de los próximos capítulos del reality.

Uno de los puntos que destacó Blaschke fue la cercanía entre Blu Dumay y Fabio Agostini, sugiriendo que su romance podría continuar.

"¿Va a seguir la pelea entre Tom y Camila Nash?"

Otra de las escenas comentadas fue la de Luis Mateucci a punto de besar a Camila Nash durante una actividad. Ante esto, Álex Ortiz expresó con humor: "Desde aquí veo la lengua de Mateucci".

El Internado / Mega

Por su parte, Nati Blaschke comenzó a teorizar que esta escena podría seguir generando conflictos entre Tom Brusse y Nash.

"¿Va a seguir el show? Contexto: si están Mateucci y Nash, ¿va a seguir la pelea entre Tom y Camila Nash? ¿Va a seguir la joda?", expresó.

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