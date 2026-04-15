"No iba a pasar nada": La opinión de El Internado React a la pelea entre Otakin y Fabio Agostini

15 abr. 2026 - 00:02 hrs.

Este martes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron la tensa discusión entre Otakin y Fabio Agostini.

Los participantes protagonizaron un enfrentamiento que estuvo a punto de escalar a los golpes, lo que obligó a varios integrantes de la casona a intervenir.

La opinión de El Internado React a la pelea de Otakin y Fabio Agostini

Los animadores del React le restaron gravedad al conflicto, señalando que no iba a pasar a mayores. "Ahí los dos se estaban pegando con la panza. No sé, se estaban toreando. Y no iba a pasar nada", expresó Álex Ortiz.

El Internado / Mega

Nati Blaschke coincidió con su compañero y comentó: "A ver, te puedo decir buena pelea pero meh, no iban a llegar a nada".

"Siento que fue más de lo mismo. Si tampoco es como la que peleó Fabio con Matteucci, que saben que no se pueden tocar", cerró el animador.

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