El Internado React - Capítulo 114: Fabio Agostini y Blu Dumay dieron un importante paso

15 abr. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 16 abr. 2026 - 00:49 hrs.

La tensión siguió en aumento y esa noche El Internado presentó un nuevo capítulo marcado por conflictos que no dieron tregua dentro de la casona.

En esta entrega, Fabio Agostini y Blu Dumay dieron un importante paso en su relación con un momento de mayor cercanía.

El Internado React - Capítulo 114

Como cada noche, Álex Ortiz estuvo al frente de El Internado React, donde analizó, comentó y reaccionó en vivo a todo lo que ocurrió en pantalla, además de interactuar con el público.

¡No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz!

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