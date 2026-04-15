El Internado React - Capítulo 114: Fabio Agostini y Blu Dumay dieron un importante paso
La tensión siguió en aumento y esa noche El Internado presentó un nuevo capítulo marcado por conflictos que no dieron tregua dentro de la casona.
En esta entrega, Fabio Agostini y Blu Dumay dieron un importante paso en su relación con un momento de mayor cercanía.
El Internado React - Capítulo 114
Como cada noche, Álex Ortiz estuvo al frente de El Internado React, donde analizó, comentó y reaccionó en vivo a todo lo que ocurrió en pantalla, además de interactuar con el público.Ir a la siguiente nota
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