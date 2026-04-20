Blu Dumay se besará con Michelle y Agustina: Mira EN VIVO el capítulo 116 de El Internado React

20 abr. 2026 - 21:45 hrs.

La convivencia sigue al límite y esta noche El Internado presentará un nuevo capítulo donde los conflictos prometen intensificarse aún más.

En esta próxima entrega, Blu Dumay se besará con Michelle Peint y tan solo unos segundos después, lo hará con Agustina Pontoriero.

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Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán al frente de El Internado React, donde analizarán, comentarán y reaccionarán en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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