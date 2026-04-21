¿Le conviene a Arenita pelear con Michelle Peint?: El Internado React analiza la tensa discusión

21 abr. 2026 - 23:56 hrs.

Este martes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz opinaron sobre la tensa discusión entre Arenita y Michelle Peint.

Durante el enfrentamiento, Natalia Rodríguez le lanzó: "Andas pendiente de mí, pendejita caliente", a lo que la influencer respondió: "Eres aburrida, peor que un cuadro".

La disputa escaló a tal nivel que Luis Mateucci tuvo que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

El Internado / Mega

El Internado React opina sobre la pelea

Tras ver el adelanto del próximo capítulo, ambos conductores consideraron que este conflicto termina favoreciendo a Arenita, quien venía manteniendo un perfil bajo en los últimos episodios.

"Yo creo que más que llamar la atención, yo creo que si no estuviera la Michelle, estaría refome también ese lado de Arenita porque ¿Qué estaría haciendo?", expresó Ortiz.

"Claro ¿Qué estaría haciendo Arenita? Si ahora como que le dio con Michelle. De hecho, ya no pelea con Otakin. Su foco se centró en Michelle", cerró Blaschke.

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