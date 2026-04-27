Akemi y Michelle protagonizarán impactante pelea: Mira EN VIVO el capítulo 120 de El Internado React
Esta noche llega un nuevo capítulo de El Internado, en una jornada que promete subir aún más la intensidad dentro del encierro.
En esta nueva entrega, Akemi Nakamura y Michelle Peint protagonizarán una de las peleas más brutales del reality.
Sigue EN VIVO El Internado React
Como ya es tradición, Nati Blaschke y Álex Ortiz acompañarán la emisión comentando en tiempo real todo lo que ocurra, analizando cada detalle y sumando la voz del público a través de sus reacciones.Ir a la siguiente nota
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