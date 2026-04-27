Akemi y Michelle protagonizarán impactante pelea: Mira EN VIVO el capítulo 120 de El Internado React

27 abr. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche llega un nuevo capítulo de El Internado, en una jornada que promete subir aún más la intensidad dentro del encierro.

En esta nueva entrega, Akemi Nakamura y Michelle Peint protagonizarán una de las peleas más brutales del reality.

Sigue EN VIVO El Internado React

Como ya es tradición, Nati Blaschke y Álex Ortiz acompañarán la emisión comentando en tiempo real todo lo que ocurra, analizando cada detalle y sumando la voz del público a través de sus reacciones.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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