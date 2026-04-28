El Internado Más Picante - Capítulo 121: La producción separó a Akemi Nakamura y Michelle

28 abr. 2026 - 21:00 hrs.

El Internado Más Picante regresó esa noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio previo ideal para ponerse al día con todo lo que ocurría en la casona.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa repasó los momentos más relevantes del último episodio y sumó detalles exclusivos y comentarios sobre la convivencia al interior del encierro.

El Internado Más Picante - Capítulo 121

En la anterior entrega del encierro, Akemi Nakamura y Michelle Peint se enfrascaron en una discusión donde incluso se empujaron y lanzaron algunos arañazos, obligando a Tom Brusse y a la producción a intervenir.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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