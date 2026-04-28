Arenita le pedirá perdón a Furia: Mira EN VIVO el capítulo 121 de El Internado Más Picante

28 abr. 2026 - 21:45 hrs.

El Internado suma un nuevo capítulo esta noche, en medio de un escenario donde las tensiones dentro del encierro no dejan de crecer y comienzan a marcar el desarrollo del reality.

En esta próxima entrega, Arenita y Furia tendrán una especial conversación sobre la linda relación que tienen luego protagonizar varios conflictos.

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Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz acompañarán la emisión reaccionando en tiempo real, comentando cada momento clave e integrando la opinión del público durante la transmisión.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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