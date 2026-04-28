Arenita le pedirá perdón a Furia: Mira EN VIVO el capítulo 121 de El Internado Más Picante
El Internado suma un nuevo capítulo esta noche, en medio de un escenario donde las tensiones dentro del encierro no dejan de crecer y comienzan a marcar el desarrollo del reality.
En esta próxima entrega, Arenita y Furia tendrán una especial conversación sobre la linda relación que tienen luego protagonizar varios conflictos.
Sigue EN VIVO El Internado React
Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz acompañarán la emisión reaccionando en tiempo real, comentando cada momento clave e integrando la opinión del público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
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