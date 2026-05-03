Fabio y Adrián sacarán de quicio a Yann Yvin: Mira EN VIVO el capítulo 124 de El Internado React

03 may. 2026 - 21:45 hrs.

El Internado avanza con un nuevo capítulo esta noche, en medio de una convivencia cada vez más tensionada que comienza a marcar el rumbo del reality.

En esta próxima entrega, Fabio Agostini y Adrián Pedraja sacarán de quicio a Yann Yvin y él terminará echándolos de la cocina.

Sigue EN VIVO El Internado React

Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz acompañarán la emisión comentando y reaccionando en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de integrar la opinión del público durante la transmisión.

No te pierdas El Internado React junto a Nati Blaschke y Álex Ortiz.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado