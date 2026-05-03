Fabio y Adrián sacarán de quicio a Yann Yvin: Mira EN VIVO el capítulo 124 de El Internado React
El Internado avanza con un nuevo capítulo esta noche, en medio de una convivencia cada vez más tensionada que comienza a marcar el rumbo del reality.
En esta próxima entrega, Fabio Agostini y Adrián Pedraja sacarán de quicio a Yann Yvin y él terminará echándolos de la cocina.
Sigue EN VIVO El Internado React
Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz acompañarán la emisión comentando y reaccionando en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de integrar la opinión del público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
No te pierdas El Internado React junto a Nati Blaschke y Álex Ortiz.
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