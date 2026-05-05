Presentado por: Betano Falabella

Akemi Nakamura le hará una broma a Michelle Peint: Mira EN VIVO el capítulo 126 de El Internado React

  • Por Mega

El Internado continúa esta noche con un nuevo capítulo, en medio de un escenario donde las tensiones dentro del encierro siguen aumentando y comienzan a impactar directamente en la convivencia.

En esta próxima entrega, Akemi Nakamura le hará una broma a Michelle Peint a altas horas de la noche que provocará sus gritos.

Lo más visto de El Internado

Sigue EN VIVO El Internado React

En esta ocasión, Álex Ortiz estará a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de integrar la opinión del público durante la transmisión.

Ir a la siguiente nota

No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Todo sobre El Internado

Leer más de

Minuto a minuto