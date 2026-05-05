Akemi Nakamura le hará una broma a Michelle Peint: Mira EN VIVO el capítulo 126 de El Internado React

05 may. 2026 - 21:45 hrs.

El Internado continúa esta noche con un nuevo capítulo, en medio de un escenario donde las tensiones dentro del encierro siguen aumentando y comienzan a impactar directamente en la convivencia.

En esta próxima entrega, Akemi Nakamura le hará una broma a Michelle Peint a altas horas de la noche que provocará sus gritos.

Sigue EN VIVO El Internado React

En esta ocasión, Álex Ortiz estará a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de integrar la opinión del público durante la transmisión.

No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz.

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