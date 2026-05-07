Luis Mateucci molestará a Pablo Albuerne: Mira EN VIVO el capítulo 128 de El Internado React

07 may. 2026 - 22:45 hrs.

El Internado continúa esta noche con un nuevo capítulo, en medio de una convivencia cada vez más marcada por los conflictos y las diferencias entre los participantes.

En esta próxima entrega, Luis Mateucci realizará molesto comentario contra Pablo Albuerne en la prueba por equipos.

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En esta ocasión, Álex Ortiz estará a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público durante la transmisión.

No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz.

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