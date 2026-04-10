Fabio Agostini y Luis Mateucci casi se van a los golpes: Estuvieron al borde de ser expulsados de El Internado

10 abr. 2026 - 00:02 hrs.

En el capítulo 111 de El Internado, Fabio Agostini se unió al plan de votar contra Luis Mateucci y tuvieron una fuerte pelea.

En un comienzo, el argentino pensó que era mentira, pero luego cuando se paró al centro para escuchar la amenazada quedó sorprendido.

"¿Tú dices que yo me cuelgo de ti? Bueno, el que tienes enfrente te eliminó de un reality y quiero eliminarte de este también, me tienes harto, te crees el pu... amo de los realities, te crees el más talentoso y no es así. Cómo no has ido a ninguna eliminación, ya es hora de que vayas, siéntate, a tomar por cu...", explicó el español.

El Internado

La fuerte discusión de Fabio Agostini con Luis Mateucci

Lógicamente, a Luis Mateucci no le gustaron las palabras de Fabio Agostini y lo criticó pues también cree que él nunca ha cocinado en todo el reality.

De pronto, ambos empezaron a gritar y a subir el tono, para luego empezr a acercarse tanto que casi se fueron a los golpes, por lo que Fran García-Huidobro y la producción tuvieron que intervenir.

Finalmente, la animadora les hizo una seria advertencia a todos los participantes: "Les voy a decir una cosa, la próxima vez que yo me pare y uno de ustedes no se separe y conmigo al medio, viendo el tamaño que yo tengo, se ganan la expulsión".