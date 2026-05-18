El Internado React - Capítulo 135: Luis Mateucci explota contra Michelle Peint

18 may. 2026 - 22:45 hrs. | Act. 19 may. 2026 - 00:56 hrs.

El Internado regresó esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continuaban aumentando dentro de la casona.

En esta entrega, Luis Mateucci se hartó de las actitudes de Michelle Peint y la encaró duramente.

El Internado React - Capítulo 135

En esta ocasión, Álex Ortiz estuvo a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.

No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz.

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