"¿Qué tan mala quedó?": Álex Ortiz reaccionó a desagrado del chef Pablo en El Internado React
Este lunes, en El Internado React, Álex Ortiz reaccionó al duelo de eliminación, donde el chef Pablo Albuerne no la pasó para nada bien.
Luego que los participantes entregaran su preparación de "Huevos pochados a la mayonesa", el español tuvo una reacción que no pasó desapercibida.
Y es que Pablo se sacó la comida de la boca y la envió directa al basurero, impactando a todo el mundo, incluyendo a Álex.
La reacción de Álex
Precisamente, Ortiz preguntó: "¿A quién le habrá quedado tan mal una comida como para que se la saque de la boca y la escupa?".Ir a la siguiente nota
Sobre la misma, el comediante manifestó que "tiene que haber quedado asqueroso, porque es la única forma, porque yo hasta cuando se me cae el pan al suelo, menos de 5 segundos lo recojo".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de