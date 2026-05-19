"¿Qué tan mala quedó?": Álex Ortiz reaccionó a desagrado del chef Pablo en El Internado React

  • Por Sebastián Paillafil

Este lunes, en El Internado React, Álex Ortiz reaccionó al duelo de eliminación, donde el chef Pablo Albuerne no la pasó para nada bien.

Luego que los participantes entregaran su preparación de "Huevos pochados a la mayonesa", el español tuvo una reacción que no pasó desapercibida.

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Y es que Pablo se sacó la comida de la boca y la envió directa al basurero, impactando a todo el mundo, incluyendo a Álex.

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La reacción de Álex 

Precisamente, Ortiz preguntó: "¿A quién le habrá quedado tan mal una comida como para que se la saque de la boca y la escupa?".

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Sobre la misma, el comediante manifestó que "tiene que haber quedado asqueroso, porque es la única forma, porque yo hasta cuando se me cae el pan al suelo, menos de 5 segundos lo recojo".

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