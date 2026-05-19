"Le quedó como las hue...": La divertida reacción de Álex Ortiz al plato de Otakin en El Internado React

19 may. 2026 - 23:41 hrs.

Este martes, en El Internado React, Álex Ortiz reaccionó a los platos que realizaron los participantes en inesperada prueba.

Los famosos debieron cocinar un arroz con leche, pero con sus brazos dentro de largas mangas de acero, una dificultad que no todos lograron sortear.

Precisamente, los jueces no tuvieron muy buenas reseñas sobre los platos de los participantes. Sin embargo, hubo uno que llamó particularmente la atención.

Mega

La particular preparación de Otakin

Se trató de la preparación de Otakin, quien prefirió hacer el arroz con leche pero frito, con un cubierto de panko. Los jueces tuvieron una reacción inmediata que no hizo más que imaginarse lo peor.

Entre risas, Álex comentó que al parecer "le quedó como las huea…, parece que sí", para luego agregar que cocinar arroz frito es bastante arriesgado.